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أخبار العالم

رغم مساعدات سعودية بـ 6 مليارات دولار.. باكستان تلجأ لصندوق النقد الدولي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت باكستان سعيها للحصول على إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي على الرغم من عرض السعودية حزمة إنقاذ حجمها 6 مليارات دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية كلمة لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان أن بلاده تجري مباحثات مع "بلدين صديقين" آخرين للحصول على المزيد من القروض.

وخلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في الرياض، حصلت باكستان على حزمة إنقاذ من السعودية بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن إسلام أباد ستمضي قدما في مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن ثاني طلب لحزمة إنقاذ للبلاد من الصندوق منذ عام 2013.

ونوه خان بأن باكستان على اتصال مع دولة صديقة أخرى للحصول على قروض بحيث تقلص حجم الاقتراض المطلوب من صندوق النقد الدولي الذي وصفه بأنه ضار للشعب الباكستاني.
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