شيرين عبد الوهاب تهدي نجاح ألبوم نساي لزوجها حسام حبيب

أهدت المطربة شيرين عبد الوهاب، نجاح ألبومها الجديد "نساى" إلى زوجها الفنان حسام حبيب.



وقالت شيرين على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "انت الحلم اللى اتحول حقيقة، ولما ببص للقمر النهاردة، بهديلك نجاح الألبوم ده ومش لاقية كلام يتقال غير انى حلمت بيك، حسام يا روحى بحبك".



وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ألبومها الجديد "نساى" والذي يضم 12 أغنية، وهي حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، أغنية ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، ونساي.