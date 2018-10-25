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حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:50 ص
باخرة الملك فاروق
باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان
أحمد أبوشوشة
شنت الإدارة العامة للرقابة النهرية، التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، حملات تفتيشية مفاجئة على الباخرة السياحية "السودان"، التي كانت خاصة برحلات النزهة للملك فاروق فى العصر في الوقت الذي كان فيه حاكمًا على مصر والسودان.

وقام عبد الحميد حافظ، مدير الوجه القبلي بالرقابة النهرية، يرافقه أحمد فوزي، المفتش بالرقابة النهرية، بالتفتيش على الباخرة السياحية "السودان"، الخاصة برحلات النزهة للملك فاروق فى العصر الذى كان يحكم مصر والسودان معًا، وذلك بالاشتراك مع قسم مسطحات أسوان وقسم تأمين العائمات السياحية بأسوان.

وأكد الدكتور عبد العظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، أنه يحرص على انتظام حملاته التفتيشية من جهة الهيئة، بالاشتراك مع قسم المسطحات والملاحة الداخلية بالمحافظات، وقسم تأمين العائمات السياحية، على الوحدات السياحية والنهرية.

وشدد "طربق"، على أن يتم فحص كافة الوحدات الملاحية، والتأكد من توافر أدوات إطفاء الحريق، والالتزام بالاشتراطات الملاحية، والتأكد من سريان الرخص، وتواجد أفراد الطاقم، ومنع الإبحار نهائيا في حالة زيادة الحمولات والتغيرات المناخية والشبورة والأمطار الغزيرة وانعدام الرؤية.
حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور
حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور
حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور
حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور
حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور
حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور
حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور
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