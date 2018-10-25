ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إبراهيم مختار بعد وفاة طالبة جامعة عين شمس: اللي مش قد كرسي ميقعدش عليه

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:27 ص
الإعلامي ابراهيم
الإعلامي ابراهيم مختار
توك شو
قال الإعلامي إبراهيم مختار، إن ما حدث من إهمال طبي داخل أحد المستشفيات، والتي راحت ضحيته إحدى طالبات جامعة عين شمس بعد فشل عملية "تدبيس معدة"، لابد ان يكون هناك قرارات صارمة من جانب المسؤولين.

وأضاف مختار عبر برنامج "دفتر أحوال"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، لابد من وجود وقفة صحيحة، وصريحة أمام الجميع ، لوقف نزيف الأبرياء الذي يحدث يوميا نتيجة تقاعس بعض الأطباء عن أعمالهم.

وأوضح أن حجم الأخطاء التي تحدث في جميع المجالات وليس الطب فقط يجب ان تنتهي في ظل البناء الحديث،وأضاف يجب وقف الأخطاء التي تهدر أرواح البشر والأموال قائلا " اللي مش قد كرسي يقوم من عليه " .
loading...

ترشيحاتنا

تحت شعار مجانا.. احذر رسائل احتيالية على واتساب

الرئيس الفلسطيني يبعث برسالة للبابا تواضروس حول أحداث كنيسة القيامة

رئيس مدينة شبرا الخيمة يقرر رصف شارع من أجل مصاب بضمور العضلات

شاهد.. تساقط أجسام غريبة سوداء من السماء

نصائح مهمة للوقاية من التعرض للإجهاض

شريهان تبهر الجميع برقصها على أغنية شو حلو ..فيديو

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بطيخة تتسبب في مذبحة عائلية

شجاع وغيور.. تعرف على أبرز عيوب ومميزات برج العقرب

إبراهيم حسن يفتح النار على حكم مباراة المصري وفيتا كلوب بالكونفيدرالية

ألف جنيه إيرادات فيلم يوسف الشريف هذا الأسبوع

حملة تفتيشية مفاجئة على باخرة الملك فاروق السياحية بأسوان ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

فيديو

ميران عبد الوارث: والدي علمني الثبات على المبدأ ..فيديو
الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟