إبراهيم مختار بعد وفاة طالبة جامعة عين شمس: اللي مش قد كرسي ميقعدش عليه

قال الإعلامي إبراهيم مختار، إن ما حدث من إهمال طبي داخل أحد المستشفيات، والتي راحت ضحيته إحدى طالبات جامعة عين شمس بعد فشل عملية "تدبيس معدة"، لابد ان يكون هناك قرارات صارمة من جانب المسؤولين.





وأضاف مختار عبر برنامج "دفتر أحوال"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، لابد من وجود وقفة صحيحة، وصريحة أمام الجميع ، لوقف نزيف الأبرياء الذي يحدث يوميا نتيجة تقاعس بعض الأطباء عن أعمالهم.



