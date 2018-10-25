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منوعات

شاهد.. تساقط أجسام غريبة سوداء من السماء

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
نهى حمدي
امتلأت السماء فوق إحدى السفن الهولندية بأجسام سوداء لا يعلم أحد مصدرها أو ما هي ولكنها أدت إلى حالة ذهول لكل من رآها.

يُظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره فوق لاهاي، وجود ما لا يقل عن عشرة أجسام سوداء صغيرة يبدو أن بداخلها جسمًا كبيرًا غامضًا، بحسب ما نشرت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية.

وقال مصور الفيديو، والذي قام بنشره عبر "يوتيوب"، "أنا صوّرتها بنفسي ليس لدي أي فكرة عن هذه الكائنات، فكل ما رأيته كان عبارة عن شيء أسود".

وتعددت التفسيرات حول الأجسام التي ظهرت بمقطع الفيديو، فهناك من اعتبرها حطامًا من نوع ما، فيما كانت التعليقات الواردة على المقطع أن هناك قطاعًا من الناس يأخذون الفيديو على محمل الجد.

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