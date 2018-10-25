القصبي لمحافظ كفر الشيخ: احكم بالعدل وارفع المظالم ولا تخشى إلا الله

وجه الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عدة نصائح ورسائل هامة، للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ خلال المؤتمر الصوفي السنوي الذي عُقد بمدينة دسوق احتفالًا بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.





قال "القصبي"، لمحافظ كفر الشيخ، لقد توليت أمر هذه المحافظة التي تضم العديد من الأولياء والصالحين، وفي مقدمتهم سيدي إبراهيم الدسوقي، فاحكم بالعدل، لا تخشى إلا الله ولا تعتمد إلا على الله، رد الحقوق إلى أهلها وارفع المظالم.



