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محافظات

القصبي لمحافظ كفر الشيخ: احكم بالعدل وارفع المظالم ولا تخشى إلا الله

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
لدكتور عبد الهادي
لدكتور عبد الهادي أحمد القصبي
محمود زيدان
وجه الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عدة نصائح ورسائل هامة، للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ خلال المؤتمر الصوفي السنوي الذي عُقد بمدينة دسوق احتفالًا بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

قال "القصبي"، لمحافظ كفر الشيخ، لقد توليت أمر هذه المحافظة التي تضم العديد من الأولياء والصالحين، وفي مقدمتهم سيدي إبراهيم الدسوقي، فاحكم بالعدل، لا تخشى إلا الله ولا تعتمد إلا على الله، رد الحقوق إلى أهلها وارفع المظالم.

وتابع شيخ مشايخ الطرق الصوفية، نصائحه للمحافظ، قائلًا: "لا تخشى في الله لومة لائم، واعلم أن نصف الناس أعداء للحاكم هذا وإن عدل.. فاعدل، لا تخشى أحدًا وتوكل على الواحد الأحد، والله معك يحفظك ويؤيدك وينفع بك".
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