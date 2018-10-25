الحكومة تحارب الزيادة السكانية.. إطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات الأكثر إنجابا.. وبرلمانيون: التوعية الدينية وتغيير ثقافة المجتمع أساس نجاحها.. والوعظ الديني ضرورة لمواجهة الجهل

برلمانيون:

الحكومة تدرس زيادة الدعم التموينى لكل من ينجب طفلين فقط

الوعظ الديني ضروري لإنجاح الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات

الزيادة السكانية مصطلح يقع على آذاننا منذ سنوات طويلة فى مصر، ولم نجد له حتى الآن أى حلول واقعية، حيث يعد قنبلة موقوتة تهدد مجتمعنا المصرى، خاصة أن هذه الزيادة تلتهم التنمية، وبالتالى لن نشعر بها فى ظل هذا التضخم السكانى، وفى سبيل مواجهة هذه الظاهرة أعلنت الحكومة تبنيها حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر إنجابا، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة.وأشاد برلمانيون بهذه الخطوة، فقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة لابد أن تركز على إطلاق حملات تنظيم الأسرة، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم كل مصادر التنمية الذى تقوم بها الدولة.وأضاف المشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تنظيم الأسرة لا يحتاج إلى تشريعات، ولكن يحتاج إلى قرارات تنفيذية، خاصة أن الحكومة تدرس مقترح زيادة الدعم التموينى لكل من ينجب طفلين فقط كحافز إيجابى، على أن يحصل كل من ينجب أكثر من طفلين على الدعم التموينى ولكن دون زيادة.وأكد أن الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات الأكثر إنجابا تحتاج إلى تكاتف الإعلام ووجود ثقافة مجتمعية وتعاون من دور العبادة لضمان نجاح هذه الحملة بشكل كبير، مطالبا وزارة الصحة بأن توفر جميع الأدوات اللازمة بشأن تنظيم الأسرة من الحقن التى تؤخذ كل 6 أشهر، وغيرها من الأدوات الأخرى التى تساهم فى تنظيم النسل.فى السياق ذاته، أشاد النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات الأكثر إنجابا، مشيرا إلى أنها حملة ضرورية جدا، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.وقال "القاضى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مهما ننمى ونبنى مصانع فسنجد أن الزيادة السكانية تلتهم كل ذلك، وبالتالى فلابد من تنظيم النسل للحد من هذه الزيادة السكانية الكبيرة".وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن نجاح هذه الحملة القومية يتطلب ضرورة الوعظ الدينى للجهلاء فى المجتمع لتغيير مفهوم كثرة الإنجاب، بالإضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع الصحية بتوعية الفتيات بأن كثرة الإنجاب مضر للصحة، فضلا عن ضرورة رفع سن الزواج ومعاقبة كل من يزوج قاصرا.وأشاد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة فى المحافظات الأكثر إنجابا، مشيرا إلى أنها حملة جيدة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.ونصح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، المواطنين بأن يكتفوا بإنجاب طفلين فقط، مؤكدا أن نجاح هذه الحملة يعتمد على التوعية بأهمية تنظيم النسل بشرط توضيح الحقائق حتى لا يساء فهم ذلك وتحولها لشائعات تشوش على المواطنين.