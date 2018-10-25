القصبي للشباب: هلموا إلى مجالس الذاكرين واتركوا مدارس المتشددين

قال الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يهيب بكم أن نحمى الدعوة الإسلامية الصوفية الوسيطة من الدخلاء وممن يحاولون النيل من الأولياء، ويدعو أبناء الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة وينادي الشباب، أن هملوا إلى مجالس الذاكرين وصحبة الصالحين واتركوا مدارس المتشددين الحاقدين الحاسدين الكارهين.





وتابع شيخ مشايخ الطريقة الصوفية نصائحه للشباب: املأوا قلوبكم بالحب والود والتواضع والتسامح املأوا الدنيا أملًا وعملًا وعطاءً واجتهادًا وأمنًا وخيرًا وسلامًا، فالإسلام دين العمل والرحمة، مشيرًا إلى أن الهدف من الرسالة المحمدية العالمية، هو الرحمة لكل البشرية، فقد قال – تعالي – لنبيه المصطفى – صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.





جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، في المؤتمر الصوفي السنوي والذي عُقد بمدينة دسوق، احتفالًا بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، والشيخ مختار علي محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية.