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منوعات

شابة تفقد السيطرة على يدها بسبب الموبايل ..فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تمكن الألم من يد فتاة حتى بلغ الأمر إلى عدم قدرتها على تحريك أصابعها بشكل سليم، كل هذا كان بسبب الهاتف المحمول.

فقد عانت فتاة صينية تعيش بمدينة تشانجا، من ألم شديد في يدها وعدم قدرتها على تحريكها، وذلك بعد قضاء إجازتها كاملة وهي تمسك بالهاتف المحمول لمدة أسبوع دون ان تتركه من يدها لحظة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومع تدهور حالتها ذهبت الفتاة إلى طبيب أعصاب، ليوضح لها بأنها تعاني من التهاب شديد بأوتار الأصابع، منعها من القدرة على ثني أصابعها والتحكم بها.

فيما قام الأطباء بإجراء تدليك لأصابعها، وطالبوها بعدم استخدام الهاتف لفترة، حتى ترتاح الأوتار وأعصاب الأصابع واليد.


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