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نجوم كأنه امبارح وأبطال المراشدة بالوادي الجديد مع منى الشاذلي.. الليلة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
كواليس لقاء نجوم
كواليس لقاء نجوم مسلسل كأنه إمبارح
محمد صبحي
تشهد حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء اليوم الخميس، استضافة فريقين من الأبطال، المجموعة الأولى هم أبطال المسلسل الدرامي "كأنه امبارح" المقرر عرضه على فضائية سى بى سى خلال أيام، أما المجموعة الثانية فهم مجموعة من أهالى قرية المراشدة بالوادى الجديد والذين كتبوا ملحمة إنسانية لإنقاذ أهالى قريتهم من الحريق المروع الذى دمى مئات الافدنة قبل أيام.

ويكشف نجوم مسلسل"كأنه امبارح" لمقدمة البرنامج الاعلامية منى الشاذلي العديد من كواليس العمل الفني الدرامي الذي يشهد له الجميع بحبكته وقوة الأداء التمثيلي لأبطاله، وسبب انجذابهم للعمل بالرغم من أنه مقتبس من عمل أجنبى.

المسلسل يحكى عن أسرة من عائلة راقية جدًا، الأب والأم يبحثان عن ولدهما الذي فقدوه منذ 20 عامًا، يظهر الابن الذى تربى وسط عائلة فقيرة لكنهم غير متأكدين من حقيقة الابن.

وفى الفقرة الثانية يحكى عدد من شباب قرية المراشدة التابعة الوادى الجديد قصة ساعات وأيام مرعبة عاشوها مع أهالى قريتهم يواجهون ألسنة النيران التى أتت على آلاف الأفدنة من النخيل قبل أيام.
نجوم كأنه امبارح وأبطال المراشدة بالوادي الجديد مع منى الشاذلي.. الليلة
نجوم كأنه امبارح وأبطال المراشدة بالوادي الجديد مع منى الشاذلي.. الليلة
نجوم كأنه امبارح وأبطال المراشدة بالوادي الجديد مع منى الشاذلي.. الليلة
نجوم كأنه امبارح وأبطال المراشدة بالوادي الجديد مع منى الشاذلي.. الليلة
نجوم كأنه امبارح وأبطال المراشدة بالوادي الجديد مع منى الشاذلي.. الليلة
نجوم كأنه امبارح وأبطال المراشدة بالوادي الجديد مع منى الشاذلي.. الليلة
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