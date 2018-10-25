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تحت شعار مجانا.. احذر رسائل احتيالية على واتساب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:14 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تلقى عدد من مستخدمي تطبيق المراسلات "واتساب" رسالة احتيالية عن توزيع أدوات تجميل مجانَا، يهدف المرسل من خلالها إلى سرقة البيانات والمعلومات الشخصية.

ويتضمن نص الرسالة الاحتيالية الآتي: "مهلا ، هل رأيت هذا؟ يعطي لانكوم 1000 صندوق تجميل للاحتفال بموقعه الجديد.. إنه عرض محدود لذلك سارع بحجز واحدة، انا حصلت على واحدة بالفعل" بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.

كما تحتوي الرسالة أيضًا على رابط لما يبدو أنه موقع ويب لانكوم ، ولكنه في الحقيقة موقع مزيف، ليكتشف الكثيرون ممن وصلتهم الرسالة واتبعوا الخطوات بانها رسالة احتيالية.

وذكر أحدهم على موقع التدوينات القصيرة "تويتر "إذا حصلت على أحد هذه التطبيقات على تطبيق WhatsApp ، فلا تنقر عليه. لا تقدم. انها عملية احتيال. لا تتورطوا".

فيما أكد الخبراء على تجنب هذه الرسائل بحذفها، وإخبار من أرسلها بأنها عملية احتيال.
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