الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ما بين 4 لـ 5 درجات.





وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن هناك نشاطًا للرياح في أغلب الأنحاء محمل بالأتربة ومتوقع سقوط الأمطار في أغلب محافظات الجمهورية وتختلف شدتها حسب الأماكن.





وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون شديدة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الجنوب، مشيرًا إلى أن الموجة مستمرة يومي الخميس والجمعة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.