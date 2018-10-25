وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل وصولها إلى القاهرة

استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، راكبة سودانية لفظت أنفاسها الأخيرة فوق السحاب قبل هبوط رحلتها بالقاهرة قادمة من السودان.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت إشارة من قائد رحلة شركة بدر للطيران رقم 684 والقادمة من السودان بتجهيز سيارة إسعاف لنقل راكبة سودانية تدعي "إسلام.م.م" تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أثناء تحليق طائرتها فوق السحاب قادمة إلى القاهرة.



وأضافت المصادر أنه تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط، وتم توقيع الكشف الطبي علي الراكبة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتبين أنها فارقت الحياة، وتم نقل الجثمان تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار لإعداده للدفن.