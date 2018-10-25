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أخبار العالم

عمرو موسى: مصر نجحت في هزيمة تنظيم داعش وتجفيف منابع تمويله

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
عمرو موسى
عمرو موسى
أحمد محرم
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، إن الإرهاب الداعشي يشهد تراجعًا ملحوظًا في البلدان العربية، وفي مقدمتها العراق الذي نجح في تطهير أغلب مناطقه.

وقال موسى في تصريحات لموقع "24" الإخباري الإماراتي إن مصر بدورها استطاعت من خلال قواتها المسلحة أن تصد محاولات التنظيم في الظهور فوق أراضيها، وتمكنت من تجفيف منابع ومصادر تمويله، حتى أصبح لا يشكل خطرًا حاليًا.

وأوضح موسى، أن الجامعة العربية تعمل على مواجهة الإرهاب عن طريق جهود لم شمل الدول العربية لمواجهة التحديات ومنها الإرهاب وداعش في المقدمة.

وأكد الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن "قضية الإرهاب وتشويه صورة الإسلام يجب أن تعالج في الداخل أولًا وعلينا أن نقوم بالاعتراف بما أخطأنا به، ومن ثم البناء على هذا الأمر في تصحيح الصورة وتحقيق الحوار الذي يعاني من دائرة مفرغة وعقبات كثيرة تحتاج أن تذلل".
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