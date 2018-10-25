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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المحتمل سقوط أمطار يومي الخميس والجمعة على جميع أنحاء الجمهورية، ولكن ستختلف شدتها من محافظة لأخرى، لافتًا إلى أن هناك نشاطا للرياح المحملة بالأتربة بالجمهورية.

وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السواحل الشمالية، وشمال وجنوب سيناء، ومدينتي حلايب وشلاتين وجبال البحر الأحمر ستواجه أمطارا شديدة، ولكنها لن تصل إلى حد السيول.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار التي ستشهدها القاهرة والوجه البحري ستكون متوسطة وقليلة، مع نشاط للرياح بكافة أنحاء البلاد، وسيصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

ونصح المواطنين بارتداء ملابس خريفية فى فترة المساء، مؤكدًا أن فصل الشتاء سيبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل.
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