إصابة 21 شخصا في حادث تصادم بين سيارتي نقل وأجرة بسوهاج

تسبب حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق سوهاج أسيوط الزراعي في إصابة 21 شخصا بإصابات متفرقة وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام.



وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بالواقعة وانتقل ضباط المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 21 شخصا إثر تصادم بين سيارة نقل عمال وأخرى أجرة تقل موظفين، أمام مدخل قرية الشيخ زين الدين مركز طهطا، وتم تحرير محضر بالواقعة.