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تعليم

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
تعرض صباح اليوم الخميس، أتوبيس رقم ١٠٤ الخاص بمدرسة الكنانة لحادث أعلى كوبري الرحاب.

وأصدرت مدرسة الكنانة، منشورا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطمئن فيه أولياء أمور التلاميذ على صحة أبنائهم، قائلة إن الحادث بسيط وتم الاطمئنان على جميع التلاميذ الذين كانوا موجودين داخل الأتوبيس من خلال المدرسين المرافقين لهم.

وأضافت المدرسة في بيانها أنه بمجرد وقوع الحادث توجهت فورا إدارة المدرسة لموقع الحادث للاطمئنان على صحة التلاميذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحوهم.
شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب
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