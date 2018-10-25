ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش أزمة المرأة في المجتمع المصري

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان " أزمة المرأة في المجتمع المصري"وذلك ببيت ثقافة رشدي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية ألقى الندوة المؤرخ إبراهيم عنانى.

تحدث خلالها عن دور المرأة المصرية القوى والإيجابي الذى ظهر فى كل محنة مر بها الوطن، كما تحدث عن حقوق المرأة فى التعليم و الانتخاب و الميراث و حقها فى المشاركة السياسية وأشاد بفتوى دار الإفتاء المصرية التى أفتت بصلاحية تولى المرأة للمناصب العليا و خلال اللقاء قدم نماذج للمرأة المشرفة فى التاريخ المصرى مثل حتشبسوت وكليوباترا فى العصر الفرعوني، الخنساء ورفيدة فى عهد الرسول الكريم ، وفى العصر الحديث هدى شعراوى، منيرة ثابت، أمينة السعيد وغيرهن ممن ساهمن فى إنشاء جمعيات أهلية لمحاربة الأمية والفقر.

ومن ناحية أخرى أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "التنشئة السياسية الصحيحة و حرية التعبير "ألقتها سميرة محمد من جمعية التأهيل المهنى، تحدثت خلالها عن مفهوم حرية التعبير، أهمية التنشئة السياسية، ودور كل من الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في التنشئة السياسية.

بينما ‏‎أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان " التربية العقلية المتجددة في كل المجالات " ألقتها زينب طه تحدثت خلالها عن ضرورة تطوير الفرد لمهاراته كل في مجال تخصصه،مشيرة إلى أن إقناع العقل بفكرة التغيير للأفضل يجنب الفرد من تجنب المساوئ التي تواجهه في المجالات المختلفة في مسار الحياة، أعقب المحاضرة ورشة رسم و تلوين لوحة تعبر عن نصر أكتوبر تحت إشراف مسئولي الفنون التشكيلية بالمكتبة.
loading...

ترشيحاتنا

بعد وجود منظومة جديدة لمنع التلاعب في توريد الأسمدة..الفلاحين:الزراعة بذلت مجهودات كبيرة لحل الأزمة..المنظومة الجديدة ستمنع التلاعب والتهريب..والردع للشركات الممتنعة عن التوريد

تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة اليوم

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب

تحت شعار مجانا.. احذر رسائل احتيالية على واتساب

متعب يوجه نصيحة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا

شاهد.. تساقط أجسام غريبة سوداء من السماء

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد طارق حامد ..صور

استشاري تغذية علاجية: الكاكا مصدر جيد للسعرات الحرارية

بن سلمان: مشاريع مصر تتسارع بشكل لا يصدق والشرق الأوسط أوروبا القادمة

اختفاء طالبة فى ظروف غامضة بالخانكة

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

بلدة فرنسية تحظر على ساكنيها المرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير شوارع قويسنا بالمنوفية .. صور

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

متحف الشرطة القومي يطرح 5 بلطات للتصويت على قطعة شهر نوفمبر..صور

فيديو

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة اليوم
الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟