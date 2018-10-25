ثقافة الإسكندرية تناقش أزمة المرأة في المجتمع المصري

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان " أزمة المرأة في المجتمع المصري"وذلك ببيت ثقافة رشدي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية ألقى الندوة المؤرخ إبراهيم عنانى.



تحدث خلالها عن دور المرأة المصرية القوى والإيجابي الذى ظهر فى كل محنة مر بها الوطن، كما تحدث عن حقوق المرأة فى التعليم و الانتخاب و الميراث و حقها فى المشاركة السياسية وأشاد بفتوى دار الإفتاء المصرية التى أفتت بصلاحية تولى المرأة للمناصب العليا و خلال اللقاء قدم نماذج للمرأة المشرفة فى التاريخ المصرى مثل حتشبسوت وكليوباترا فى العصر الفرعوني، الخنساء ورفيدة فى عهد الرسول الكريم ، وفى العصر الحديث هدى شعراوى، منيرة ثابت، أمينة السعيد وغيرهن ممن ساهمن فى إنشاء جمعيات أهلية لمحاربة الأمية والفقر.



ومن ناحية أخرى أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "التنشئة السياسية الصحيحة و حرية التعبير "ألقتها سميرة محمد من جمعية التأهيل المهنى، تحدثت خلالها عن مفهوم حرية التعبير، أهمية التنشئة السياسية، ودور كل من الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في التنشئة السياسية.



بينما ‏‎أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان " التربية العقلية المتجددة في كل المجالات " ألقتها زينب طه تحدثت خلالها عن ضرورة تطوير الفرد لمهاراته كل في مجال تخصصه،مشيرة إلى أن إقناع العقل بفكرة التغيير للأفضل يجنب الفرد من تجنب المساوئ التي تواجهه في المجالات المختلفة في مسار الحياة، أعقب المحاضرة ورشة رسم و تلوين لوحة تعبر عن نصر أكتوبر تحت إشراف مسئولي الفنون التشكيلية بالمكتبة.