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حوادث

اختفاء طالبة فى ظروف غامضة بالخانكة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:19 ص
الطالبة المختفية
الطالبة المختفية
إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة كشف غموض حادث اختفاء طالبة بالخانكة أثناء ذهابها إلى الجامعة فى ظروف غامضة.

وناشدت أسرة الطالبة، وتدعى هالة بديع رشاد عواد، 22 سنة، مقيمة شرق السكة الحديد بجوار مدرسة الرياض الجديدة بأبو زعبل البلد، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، مساعدتهم في البحث عن ابنتهم المتغيبة منذ الساعة الـ9 صباح يوم الاثنين 22 أكتوبر.

وقالت أسرة الطالبة إن ابنتهم أنهت دراستها الجامعية فى عام 2017، إلا أنها تقدمت للحصول على دبلومة تربوى بكلية التربية بجامعة بنها، وفى صباح يوم الاثنين 22 أكتوبر، خرجت من المنزل فى تمام الساعة التاسعة متجهة إلى جامعة بنها، وكانت ترتدى "بلوزة روز، وجيبة نبيتى، وطرحة نبيتى"، وانتظرنا عودتها للمنزل كعادتها آخر اليوم إلا أنها لم تعد.

وأضافوا: "بعد محاولات عديدة من البحث والسؤال عنها لم نتمكن من العثور عليها، ما دفعنا للتوجه لمركز شرطة الخانكة وتحرير محضر باختفائها".
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