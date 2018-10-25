الصحة: إصابة 21 مواطنًا فى تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج

اعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، اصابة 21 مواطنًا فى حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق القاهرة اسوان الزراعى ، بمركز طهطا، محافظة سوهاج.



واوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات اسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين الي مستشفي طهطا العام.



واشار مجاهد الى أن الاصابات تراوحت مابين اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه مابعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا ان جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.