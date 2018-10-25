ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصحة: إصابة 21 مواطنًا فى تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
اعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، اصابة 21 مواطنًا فى حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق القاهرة اسوان الزراعى ، بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

واوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات اسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين الي مستشفي طهطا العام.

واشار مجاهد الى أن الاصابات تراوحت مابين اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه مابعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا ان جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
loading...

ترشيحاتنا

وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل وصولها إلى القاهرة

الدفراوى: إيرادات الأفلام تخطت 3 ملايين جنيه هذا الأسبوع

منتخب مصر يتقدم 6 مراكز فى تصنيف الاتحاد الدولي ويحتل المركز الـ58 عالميًا

صرخة أبونا في القدس.. حكاية الراهب المصري الذي اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

شاهد .. استعراض حرس الشرف السودانى أمام السيسي احتفاءً بوصوله

ننشر أول فيديو لانقلاب أتوبيس مدرسي أعلى كوبري الرحاب

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب

وزير المالية السعودي يكشف مفاجأة عن الإيرادات غير النفطية بالمملكة

إصابة 14 طالبا فى انقلاب أتوبيس بطريق كوبرى الرحاب

بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة .. صور

انتهاء حفر المسافة بين العتبة وجمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو .. صور

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

فيديو

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله إلى الخرطوم
بث مباشر.. مراسم وصول الرئيس السيسي للخرطوم
العوضى: تحديت زملائي بالتمثيل مع أحمد السقا والظهور مع منى الشاذلي.. فيديو
عرض فيلم The Dark بدور العرض الأمريكية.. غدا
أحمد العوضى: قصة حب فاشلة قادتني إلى تحقيق نجاحي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟