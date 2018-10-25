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أخبار العالم

قيادات إسرائيل: القبة الحديدية فاشلة والجيش غير جاهز لحالة الطوارئ

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
سمر صالح
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجنرال احتياط ومفوض الاستيعاب في الجيش، يتساك بريك، قال إن الجيش الإسرائيلي غير جاهز على الإطلاق لأي حالة طوارئ.

وأضاف بريك، في تقريره الذي قدمه للقيادة الإسرائيلية حول الجهوزية أن "الجيش غير مستعد لخوض أي مواجهة مع أي جبهة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس في مقابلة مع إذاعة الجيش، على فشل اعتراض القبة الحديدية لأحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية، وقال مانليس: إن "القوات المختصة تجري تقيمًا شاملًا لهذا الخلل".

واستدرك يقول "من الطبيعي ألا تعترض القبة الحديدية صاروخ غزة الذي سقط في اشكول لأنه كان يستهدف منطقة مفتوحة وليس سكنية".

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل خلالها القبة الحديدية من اعتراض صواريخ انطلقت من القطاع في الفترة الأخيرة وفي عديد المرات قامت القبة الحديدية بإطلاق صواريخ اعتراض بشكل ذاتي ودون وجود خطر وبشكل مفاجئ وغريب.
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