قيادات إسرائيل: القبة الحديدية فاشلة والجيش غير جاهز لحالة الطوارئ

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجنرال احتياط ومفوض الاستيعاب في الجيش، يتساك بريك، قال إن الجيش الإسرائيلي غير جاهز على الإطلاق لأي حالة طوارئ.





وأضاف بريك، في تقريره الذي قدمه للقيادة الإسرائيلية حول الجهوزية أن "الجيش غير مستعد لخوض أي مواجهة مع أي جبهة".





وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس في مقابلة مع إذاعة الجيش، على فشل اعتراض القبة الحديدية لأحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية، وقال مانليس: إن "القوات المختصة تجري تقيمًا شاملًا لهذا الخلل".





واستدرك يقول "من الطبيعي ألا تعترض القبة الحديدية صاروخ غزة الذي سقط في اشكول لأنه كان يستهدف منطقة مفتوحة وليس سكنية".



