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منوعات

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تظهر أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر، والتى كانت مدونة فى عام 1877 ميلاديًا من ديوان البيطرية، باسم محمود مرسي بك.

وتتيح الرخصة حرية المرور للحمار المملوك لصاحبه المدون اسمه فى شوارع مصر المحروسة دون أى موانع، بينما الرخصة سارية حتى تاريخ 14 فبراير عام 1878 ميلاديًا.

وجاءت بيانات الحمار وصورته مدونة فى الرخصة بأنه ذو لون خليط ما بين الأسود والرمادي، وفى أسفل الرخصة قيمتها.

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