معلومات لا تعرفينها عن متلازمة تكيس المبيض

تعاني نسبة كبيرة من السيدات من متلازمة تكيس المبيض، ولمعرفة أعراضها المزعجة وكيفية علاجها إليك معلومات لا تعرفينها عن تكيس المبيض وأنواع وأسرع طرق لعلاجه يقدمها الدكتور محمد منير استشارى أمراض النساء والتوليد لـ "صدى البلد".





-منظار البطن يعد أفضل علاج فعال لمتلازمة تكيس المبيض فكان استخدام المنظار في علاج اكياس المبيض مقتصرا على الأكياس الصغيرة والمتوسطة الحجم والآن أصبح ممكنا استخدامه حتى في أكياس المبيض التى تتجاوز 10 سنتيمترات.





- أفضل وسيلة لتشخيص تكيس المبيض هى الموجات فوق الصوتية سواء الدوبلر أو الثلاثية أو رباعية الأبعاد.





-من أعراض متلازمة تكيس المبيض هى اضطراب الدورة الشهرية ونمو الشعر الزائد وحب الشباب والسمنة، حيث إن جميعها مشاكل تحدث عادة لدى النساء مع متلازمة تكيس المبيض.





- التشخيص المبكر والعلاج جنبا إلى جنب مع فقدان الوزن قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات على المدى الطويل، مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.



