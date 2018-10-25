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رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
نور عادل
تنطلق اليوم الخميس، بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة، والتي تقام فعاليتها حتى 28 أكتوبر الجاري بالصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي.

وتقام الاحتفالية في الخامسة والنصف مساء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وسكرتير الاتحاد الافريقي الموريشي ساهير، بجانب هشام التهامي رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة وعدد من مسؤولي الرياضة المصرية واتحادات اللعبة.

من جانبه أكد هشام التهامي، انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة لخروجها بشكل مشرف يليق باسم مصر ورفع رايتها في المحافل الدولية، خاصةً وأن البطولة تضم 30 دولة.

وكانت 30 دولة قد أكدت مشاركتها في البطولة بواقع 179 لاعبًا ولاعبة، فيما تشارك مصر بـ79 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ29 دولة الأخرى.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة كلًا من "أمريكا - غانا - الأردن - أذربيجان - سويسرا - باكستان - فنلندا - أرمينيا - التشيك - اليونان - بلجيكا - المكسيك - لوكسمبورج - البحرين - مالطا - فرنسا - الهند - ماليزيا - أوغندا - نيجيريا - لاتفيا - موريشيوس - ايرلندا - ميانمار - بيلا روسيا - ليتوانيا - سريلانكا - المجر - الجزائر، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
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