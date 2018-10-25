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أخبار العالم

عرفات يبحث مع نظيره السوداني الشراكة بين القاهرة والخرطوم في مجال النقل

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:54 ص
وزير النقل حاتم عرفات
وزير النقل حاتم عرفات
أحمد محرم
ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن وزير النقل هشام عرفات بحث مع نظيره السوداني حاتم السر علي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع الكبرى.

ونقلت الوكالة عن وزير النقل السوداني أن رئيسي البلدين وجها بضرورة الدخول في شراكات استراتيجية تقوم على إطار تكاملي وليس تنافسيًا.

جاء ذلك خلال لقائه بعرفات مساء أمس، الأربعاء، بفندق كورنثيا بالخرطوم، حيث أكد الوزير السوداني حرص وزارته على التعاون مع مصر في مجالات النقل كافة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، كما تطرق اللقاء إلى الربط السككي والبري والنهري بين البلدين.

ودعا السر إلى تبادل الخبرات والتدريب، موضحًا أن التطور الاقتصادي يتطلب وجود وسائل نقل متطورة وسريعة وشبكة متعددة لأن الصناعة والتجارة تعتمدان في المقام الأول على النقل، مبينًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد في هذا التوقيت لها أهمية بالغة، خاصة أن هنالك تطورات تشهدها المنطقة.

من جانبه، أشاد عرفات بعمق العلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل في الأصعدة كافة، وأنه لابد من تعزيز التعاون المشترك دعمًا للمصالح الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
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