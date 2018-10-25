حلبية: لا تظلموا المصري وبورسعيد.. والمباريات الأفريقية دليل على الأمن

قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن النادى المصري هو الفريق الوحيد في العالم الذي عوقب ملعبه وجماهيره ولاعبوه في قرار واحد، وهو الوحيد أيضا الذي عوقب من جهات متعددة داخل مصر.



وأضاف حلبية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأمر وصل إلى إلحاق الضرر المادى والمعنوى بفرق النادي، والسبب؛ اتهامه بجريمة لم يرتكبها كما قالت التحقيقات وظهور الحقائق، متابعا: "ويعلم الله أصحاب النفوس الذين تآمروا على المصرى وبورسعيد".



وشدد على أن المصرى يشعر بالظلم، وبورسعيد أيضا؛ بعد أن تلقى النادى إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعدم إقامة المباريات على ستاد المصرى، والبداية مباريات كأس مصر، وبالتالي الدورى.



وتساءل: "لماذا والنادي المصرى لعب على أرضه المباريات الأفريقية فى حضور 20-30 ألف مشجع، ولم يتلق الأمن شكوى واحدة؟"، مؤكدا أن رجال الأمن الذين تفوقوا على أنفسهم فى تنظيم المباريات الأفريقية على استاد المصرى، بحضور هذا العدد من الجماهير؛ يدركون أن تأمين 225 مشجعا فى مباراة المصرى بكأس مصر أمر بسيط.



ولفت إلى أن الجمهور واع مدرك أن هناك تربصا به؛ لذا تفوق على نفسه فى الالتزام بآداب التشجيع، ونجح وقدم لمصر والعالم أفضل لوحة حب بين جمهور وناديه.



وأوضح أن عقاب المصرى وبورسعيد بمنع إقامة مباريات الفريق على ملعبه؛ أمر فى غاية الخطورة.



ووجه رئيس النادي، رسالة إلى كل المسئولين قائلا: "لا تظلموا المصرى.. ولا تقتلوا فرحة جماهيره بقواعد تنظيمية غير عادلة.. افتحوا الملاعب أمام الجماهير.. استاد المصرى لديه كل الإمكانيات والاشتراطات، والدليل السماح بإقامة مبارياته الإفريقية على ملعبه.. بتأمين ممتاز".