أكثر من 50 موقعا إلكترونيا يتقدمون بطلبات تراخيص للأعلى للإعلام

‏‎يواصل اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها.





واستقبل المجلس حتى الآن أكثر من 50 طلباً من شركات لتقنين أوضاع مواقع إلكترونية ومنحهم الرخص الرسمية.



