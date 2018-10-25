برلمانية تطالب المجتمع الدولى بالتصدى لـ الأفعال المشينة من إسرائيل

أدانت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما فعلته السلطات الإسرائيلية في الأراضى المحتلة من انتهاكات صريحة في حق الرهبان ورجال الدين المسيحي.





كما أدانت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى بيان لها، الاعتداء على الراهب مكاريوس الأورشليمي وسحله من قِبل عناصر الأمن الإسرائيلي أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام كنيسة الملاك ميخائيل بدير السلطان احتجاجًا على قيام إسرائيل بأعمال الترميم للدير المملوك للأقباط وقالت إن هذا الأمر مرفوض تمامًا.





وقالت عازر إنه من عام 1971 حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا بأحقية الكنيسة القبطية في ملكية دير السلطان وعرضت الكنيسة القبطية المصرية أكثر من مرة بترميم كنيسة دير السلطان على نفقتها ولم توافق السلطات الإسرائيلية.



