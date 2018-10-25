بورشه تطلق مفهوم pop-up في لامير بدبي

أطلقت شركة بورشه، وجهة جديدة لتجربة علامتها التجارية وهي مفهوم pop-up الذي يستقبل الزوار في منطقة لامير بدبي لمدة ثلاثة أشهر.





وجاء إطلاق المفهوم الجديد نتيجة تعاون مركز بورشه دبي، المكتب الإقليمي للعلامة التجارية، مع شركة مراس القابضة لاستقبال جميع عشاق السيارات الرياضية وعملاء بورشه ومختلف زوار لامير ويحظى كل من يزور منطقة سموكي بيتش في لامير بالتعرف إلى أسلوب الحياة الذي تشتهر به علامة بورشه في واحدة من أشهر الوجهات البحرية في دبي.





وسيعرض مفهوم pop-up الجديد الذي يتوفر لغاية ‎19 يناير من عام ‎2019 مجموعة رائعة من السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة التجارية بدءًا من سيارة ‎718 بوكستر جي تي إس بلون أزرق ميامي الساحر.





وتعتبر السيارة المكشوفة ذات المقعدين بأدائها الرياضي الفائق وتصميمها الجريء الخيار الأمثل لكل من يريد الاستمتاع بالقيادة خلال أشهر الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.





ويؤكد مفهوم pop-up على أسلوب حياة بورشه بعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي أبدعها الفنان كريس لابروي، المتخصص في الفن ثلاثي الأبعاد، وذلك احتفالًا بإطلاق مفهوم pop-up في لامير حيث ستتم إقامة مجموعة من الفعاليات على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.





ويمكن لزوار مفهوم pop-up طلب الطعام والمشروبات والتواصل مع خبير بورشه، أحد أعضاء طاقم العمل الذي سيجيب على كافة الاستفسارات ويرافق العملاء الراغبين في تجربة سيارة بورشه.





وفي معرض تعليقه على إطلاق مفهوم pop-up تحدّث بيتر فوجل الرئيس التنفيذي ومدير مبيعات بورشه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (م.م.ح) بالإنابة، قائلًا: "تمتلك علامة بورشه خبرة عريقة تزيد عن ‎70 عامًا في تصنيع السيارات الرياضية، وهذا ما يجعلها أكثر من مجرد شركة لتصنيع السيارات. إنها علامة تجارية مقترنة بأسلوب حياة فريد. ومن خلال توفير تجارب استثنائية كهذه التي نراها اليوم في لامير، سيتمكن جميع الأشخاص من تجربة المعنى الحقيقي لأسلوب حياة بورشه ومن التعرف على الجانب الهام من ثقافة علامتنا التجارية. وأود اليوم أن أهنئ لمركز بورشه دبي على كافة الجهود المبذولة لافتتاح هذه الوجهة الاستثنائية".



