انفراد.. الزمالك يطلب تأجيل لقاء اتحاد جدة بسبب منتدى شباب العالم

طلب مسئولو الزمالك من نظرائهم فى الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام اتحاد جدة، المقرر له السادس من نوفمبر المقبل بضعة أيام قليلة حتى لا يتعارض مع موعد استضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس السيسي.





وأعلن نادى الزمالك عن خوضه لقاء السوبر المصري السعودي على كأس جلالة الملك سالمان بن عبدالعزيز آل سعود فى السادس من نوفمبر المقبل أمام إتحاد جدة باستاد مدينة الملك عبدالله .





وقال مصدر مسئول فى نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: طلبنا تأجيل اللقاء بضعة أيام حتى نركز اهتمام الجميع حول منتدى شباب العالم الذي تستضيفه شرم الشيخ فى الفترة من 3 الى 6 نوفمبر المقبل تحت رعاية فخامة الرئيس السيسى.



