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اقتصاد

وزير البترول أمام الغرفة الأمريكية: نسعى لجعل مصر أكبر مركز إقليمى للبترول والغاز

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
الملا .. صورة أرشيفية
الملا .. صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
قال طارق الملا، وزير البترول: "إننا أنجزنا تطوير حقول الغاز بكفاءة عالية"، لافتا إلى تضاعف إنتاج حقل ظهر ٦ مرات.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، الخميس: "إننا نسعى إلى جعل مصر أكبر مركز إقليمى للبترول والغاز"، مستعرضا ما تم من اتفاقيات مع اليونان وقبرص فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق النمو المستدام والبحث والتنقيب والاستكشاف.

وتابع: "إننا نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، والتى تتماشى معها رؤية القطاع لتعظيم القيمة المضافة من الحقول، بجانب استمرار برنامج إصلاح الدعم وصدور قانون تنظيم سوق الغاز".

واستطرد: "إننا مستعدون لمواجهة التحديات وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة والعمل على تطوير قدراتنا فى سلسلة القيمة المضافة فى القطاع".
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