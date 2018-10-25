رئيس جامعة بني سويف يعلن عن مكافأة كبرى لمن يحفظ القرآن أثناء الدراسة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن صرف مكافأة بصفة شخصية على نفقته الخاصة لكل من يقوم بحفظ القرآن من الطلاب أثناء دراسته الجامعية.





جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة لعدد من الأنشطة الطلابية الإجتماعية والعلمية والدينية والفنية والثقافية بمبنى إدارة رعاية الشباب بحرم الجامعة، بحضور الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق، مدير عام إدارة رعاية الشباب.





وأكد رئيس الجامعة على ضرورة مشاركة كافة طلاب الجامعة فى الأنشطة الطلابية المتنوعة، وأن الجامعة ليست للدراسة فقط، ولكن أيضًا لاكتشاف المواهب، والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والجوالة من أجل تنمية شخصية الطلاب وإثرائها، وإبراز دور الثقافة في عملية التنمية سواء تنمية الوطن، أو تنمية الذات والقدرات الشخصية فضلا عن نشر الوعي الثقافي والأدبي والفني.



