ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن عن مكافأة كبرى لمن يحفظ القرآن أثناء الدراسة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:40 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن صرف مكافأة بصفة شخصية على نفقته الخاصة لكل من يقوم بحفظ القرآن من الطلاب أثناء دراسته الجامعية. 

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة لعدد من الأنشطة الطلابية الإجتماعية والعلمية والدينية والفنية والثقافية بمبنى إدارة رعاية الشباب بحرم الجامعة، بحضور الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق، مدير عام إدارة رعاية الشباب.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة مشاركة كافة طلاب الجامعة فى الأنشطة الطلابية المتنوعة، وأن الجامعة ليست للدراسة فقط، ولكن أيضًا لاكتشاف المواهب، والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والجوالة من أجل تنمية شخصية الطلاب وإثرائها، وإبراز دور الثقافة في عملية التنمية سواء تنمية الوطن، أو تنمية الذات والقدرات الشخصية فضلا عن نشر الوعي الثقافي والأدبي والفني.

جدير بالذكر أن جولة رئيس الجامعة شهدت متابعة دورات الخط العربي التى تنظمها إدارة رعاية الشباب فى مدار العام، ومسابقة القرآن الكريم، ومسابقة وورش تدريب الموسيقى والكورال.
loading...

ترشيحاتنا

صرخة أبونا في القدس.. حكاية الراهب المصري الذي اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلي

شاهد أكبر محظوظ في العالم.. مر فوقه قطار ونجا من الموت بأعجوبة

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب

نتنياهو يكشف مخطط الانقلاب في إسرائيل بقيادة وزير سابق

الأهلي يطلب توضيحا من الاتحاد العربي حول برج العرب

إسرائيل تنشر صورا لصواريخ اس 300 منصوبة شمال سوريا

شقيقتان توءم تتحولان إلى ذكرين.. إحداهما أصبحت رجل شرطة.. فيديو وصور

شاهد.. شيماء سيف تكشف سبب انسحابها من تقديم برنامج نفسنة

بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

السيطرة على حريق بأحد عنابر سفينة بضائع في ميناء الإسكندرية

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

الكشف عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بعرب الحصن في المطرية.. صور

تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

فيديو

البشير: العلاقات المصرية السودانية فرض عين وليست خيارا.. فيديو
شاهد.. شيماء سيف تكشف سبب انسحابها من تقديم برنامج نفسنة
بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الصحفى بين الرئيسين السيسى والبشير
الرئيس السوداني: زيارة السيسي دفعة قوية لتعزيز روح الشراكة مع مصر.. فيديو
البشير: توقيع الاتفاقيات مع مصر خطوة مهمة لبناء شراكة راسخة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟