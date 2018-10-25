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حوادث

تجديد حبس عصابة الإتجار في الأعضاء البشرية بالمقطم 15 يوماً

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، تجديد حبس، 5 أشخاص من تشكيل عصابي يضم بينهم أطباء وسماسرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالأعضاء البشرية في منطقة الخليفة.

كان رجال المباحث، قد ألقوا القبض على طفل من أطفال الشوارع خلال أحد الدوريات الأمنية لقسم شرطة الخليفة، وخلال فحصه تلاحظ لرجال الأمن وجود جرح كبير وأثر خياطة حديثه بجانب البطن، وبسؤال الطفل أكد عن إجراء عملية بالكلية بالجانب الأيمن، مشيرا إلى أن عدد من الأشخاص قاموا بإجراء عملية له واستئصال كليته، وذلك بعدما خطفوه من منطقة السيدة عائشة وخدروه، وهددوه في حالة الإفصاح عن الأمر سيتم قتله، مشيرًا إلى وجود ضحايا آخرين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بنطاق القسم، ومن خلال الطفل الضحية تم التعرف على مكان أحد المتهمين، وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وباستجوابه اعترف على باقي المتهمين الذين يستغلون أطفال الشوارع، والراغبين في جمع أموال لسوء ظروفهم المادية ويقومون باستقطابهم لبيع كليتهم.
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