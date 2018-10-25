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محافظات

غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ.

وأضاف "الغندور" أن الغلق جاء نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

هذا وقد وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الجهات المعنية، بالتنسيق لتوخي الحذر والالتزام بقواعد وشروط السلامة، وذلك لدخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن، وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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