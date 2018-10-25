ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لنظيره السودانى عمر البشير على حفاوة الاستقبال، التى تؤكد قوة وصلابة وعمق العلاقات بين البلدين.

وقال "السيسي"، خلال كلمته بالمباحثات مع نظيره السودانى اليوم، الخميس، إن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن المصري القومى، لافتًا إلى أن انعقاد اللجنة العليا بين البلدين هو نتاج للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم.

وأوضح أن قوة وصلابة العلاقات بين البلدين أثبتها الواقع الحالى من خلال تحقيق مصالح الشعبين.
loading...

ترشيحاتنا

مستشار وزير التموين يكشف حقيقة حذف أصحاب الدخول الأكثر من 2500 جنيه

البشير: توقيع الاتفاقيات مع مصر خطوة مهمة لبناء شراكة راسخة.. فيديو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى جماهير الجزائر

محمد صلاح بطل الصحف الانجليزية بعد هدفه الـ 50 مع ليفربول

شاهد تكريم محمد هنيدي في الجامعة الأمريكية: خلف الدهشوري راجع

شاهد.. شيماء سيف تكشف سبب انسحابها من تقديم برنامج نفسنة

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد

الكاف يحدد حكام لقائي نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى

الأرصاد تحذر: نشاط الرياح والأتربة مستمر 24 ساعة

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

إصابة 14 طالبا فى انقلاب أتوبيس بطريق كوبرى الرحاب

النائب العام السعودي يفجر مفاجآت جديدة في قضية مقتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

الكشف عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بعرب الحصن في المطرية.. صور

تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

فيديو

البشير: العلاقات المصرية السودانية فرض عين وليست خيارا.. فيديو
شاهد.. شيماء سيف تكشف سبب انسحابها من تقديم برنامج نفسنة
بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الصحفى بين الرئيسين السيسى والبشير
الرئيس السوداني: زيارة السيسي دفعة قوية لتعزيز روح الشراكة مع مصر.. فيديو
البشير: توقيع الاتفاقيات مع مصر خطوة مهمة لبناء شراكة راسخة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟