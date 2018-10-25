السيسي: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.. فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لنظيره السودانى عمر البشير على حفاوة الاستقبال، التى تؤكد قوة وصلابة وعمق العلاقات بين البلدين.



وقال "السيسي"، خلال كلمته بالمباحثات مع نظيره السودانى اليوم، الخميس، إن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن المصري القومى، لافتًا إلى أن انعقاد اللجنة العليا بين البلدين هو نتاج للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم.



وأوضح أن قوة وصلابة العلاقات بين البلدين أثبتها الواقع الحالى من خلال تحقيق مصالح الشعبين.

