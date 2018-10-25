ضبط 1.594 عبوة سلع غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمحل عطارة

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، محل عطارة بدائرة قسم شرطة الجمرك، وضُبط عدد 1.594 عبوة سلع غذائية ومستحضرات تجميل، ومنشط جنسي متنوعة.





وردت معلومات لضباط شرطة التموين بقيام المدعو "ر ه ح"، 42 عاما، المدير عن محل عطارة بدائرة قسم الجمرك، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية تاريخ الصلاحية وكذا المنشطات الجنسية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة.



