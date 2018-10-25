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حوادث

ضبط 1.594 عبوة سلع غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمحل عطارة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، محل عطارة بدائرة قسم شرطة الجمرك، وضُبط عدد 1.594 عبوة سلع غذائية ومستحضرات تجميل، ومنشط جنسي متنوعة.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين بقيام المدعو "ر ه ح"، 42 عاما، المدير عن محل عطارة بدائرة قسم الجمرك، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية تاريخ الصلاحية وكذا المنشطات الجنسية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة.

عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وضُبط عدد 707 عبوات سلع غذائية متنوعة، و699 عبوة مستحضرات تجميل، وعدد 188 عبوة منشط جنسي متنوعة، وتحرر المحضر جنح قسم الجمرك وجار العرض على النيابة.
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