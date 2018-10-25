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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: نشاط الرياح والأتربة مستمر 24 ساعة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض على مدار الساعات القادمة لنشاط للرياح المثارة للأتربة والرمال على أغلب أنحاء الجمهورية تستمر لمدة 24 ساعة، من شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء.

وأضاف محمود شاهين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من المتوقع أن تنتهي موجه الرياح على أنحاء البلاد، مساء اليوم، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وأجزاء متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، تستمر حتى الغد على معظم الأنحاء.

وحذر مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات على الطرق، بتوخي الحذر أثناء القيادة، بسبب العاصفة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية وشبورة ضبابية على الطريق.
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