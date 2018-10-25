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البشير: توقيع الاتفاقيات مع مصر خطوة مهمة لبناء شراكة راسخة.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:41 م
الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
ندى فتح الله
قال الرئيس السوداني عمر البشير، خلال جلسة المباحثات الموسعة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير إلى الخرطوم، إنهما يهدفان إلى التوسع في التعاون السياسي والاقتصادي، ومضاعفة الاستثمارات والمنافع المتبادلة بين البلدين.

وأشار "البشير" خلال كلمته بالجلسة، التي عرضتها فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من خلال الاجتماعات الوزارية والفنية المشتركة بين البلدين، نجني ثماره اليوم من خلال توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن الأمر يمثل خطوة مهمة لبناء شراكة قوية وراسخة.

وأكد أن تلك الاتفاقيات تُعد بمثابة الأساس للتعاون الجاد والمثمر بين البلدين في مختلف المجالات.
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