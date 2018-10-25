شاهد تكريم محمد هنيدي في الجامعة الأمريكية: خلف الدهشوري راجع

عبَر الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بتكريمه في الجامعة الأمريكية بعد 20 عامًا من عرض فيلمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، قائلا إنه يشعر بأنه في حلم لا يصدقه.



وأضاف هنيدى، في لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا سينما": "ده كرم من ربنا، الحمد لله، أنا مبسوط جدًا"، مشيرًا إلى أنه تم تكريمه وسط حفاوة من طلاب الجامعة الأمريكية، كما تم عرض الفيلم في شاشة سينمائية لأول مرة داخل الجامعة.



وتفاعل الفنان محمد هنيدي مع الطلاب وغنى لهم عدة أغانٍ من الفيلم منها "كجولوه"، وأدار الندوة الفنان طارق الإبياري وكانت بعنوان "خلف الدهشوري راجع".