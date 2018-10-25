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حوادث

إحالة 6 متهمين للجنايات لقتلهم عاملاً بسبب الخلاف على ركن دراجة بخارية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:38 م
محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة
اسلام مقلد
قرّرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات، إحالة 6 أشخاص محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل عامل فى دار السلام، بسبب الخلاف على ركن دراجة بخارية.

وذلك عقب ورود التحريات النهائية للمباحث حول الواقعة، وتقارير الطب الشرعى والصفحة التشريحية للضحية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين سيد على وإبراهيم سيد وأحمد سنبل، وأحمد فؤاد ومحمد منصور وآخر، تعدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء على الضحية بسبب ركن دراجة بخارية، ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه، ووجهت لهم النيابة عدداً من التهم ومنها التجمهر المقترن باستعراض قوة وبلطجة مقترن بقتل مع سبق الإصرار والترصد.
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