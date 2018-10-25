إحالة 6 متهمين للجنايات لقتلهم عاملاً بسبب الخلاف على ركن دراجة بخارية

قرّرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات، إحالة 6 أشخاص محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل عامل فى دار السلام، بسبب الخلاف على ركن دراجة بخارية.





وذلك عقب ورود التحريات النهائية للمباحث حول الواقعة، وتقارير الطب الشرعى والصفحة التشريحية للضحية.



