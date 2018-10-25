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حوادث

النيابة تكلف لجنة من التموين لفحص السلع فى واقعة استيلاء موظف على مقررات الدعم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، وإشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة،تشكيل لجنة من وزارة التموين لفحص السلع فى واقعة استيلاء رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات، على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وأمرت النيابة العامة فى وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدد من التهم منها الاستيلاء على مقرارت الدعم ، والتربح.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء.

تم حصر إجمالى الأموال التى استولى عليها والتى قدرت بمبلغ (8 ملايين و318 ألف جنيه) وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالعرض على النيابة العامة أمرت بما سبق.
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