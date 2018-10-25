النيابة تكلف لجنة من التموين لفحص السلع فى واقعة استيلاء موظف على مقررات الدعم

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، وإشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة،تشكيل لجنة من وزارة التموين لفحص السلع فى واقعة استيلاء رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات، على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة.





وأمرت النيابة العامة فى وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدد من التهم منها الاستيلاء على مقرارت الدعم ، والتربح.





وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء.



