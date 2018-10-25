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تعليم

التعليم تصدر بيانا بشأن حادث انقلاب أتوبيس مدرسة فى العبور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:43 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا رسميا بشأن حادث انقلاب أتوبيس رقم 114 بمدرسة الكنانة الخاصة للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع نتيجة وجود بقعة زيت على الطريق، وأنه تم نقل 5 طلاب والمشرفة لمستشفى تبارك، وتم خروج 4 طلاب لإصابتهم بكدمات، واحتجاز الطالب مالك أحمد بالصف الثالث الابتدائى والمشرفة داليا لإصابتهما بكسر في الترقوة وجارٍ فحصهما، وإصابة السائق بكدمات.

وتوجه خالد فتحى، مدير إدارة العبور، للاطمئنان على الطلاب والمصابين، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق بالوزارة، وجارٍ المتابعة.
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