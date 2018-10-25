عادل صادق رئيسا لجامعة المنوفية .. ومصطفى عبد النبي للمنيا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور القرار الجمهورى رقم ٤٨٧ لسنة ٢٠١٨ بتعيين الدكتور عادل السيد صادق مبارك، رئيسًا لجامعة المنوفية.





كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان للوزارة، عن صدور القرار الجمهورى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٨ بتعيين الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيسا لجامعة المنيا.





وكان الدكتور عادل السيد صادق مبارك، قد شغل منصب نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، ثم قائما بأعمال رئيس الجامعة، حتى صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا للجامعة.



