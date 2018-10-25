شاهد.. تنفيذ 23 إزالة في الباجور بالمنوفية

شن مجلس مدينة الباجور، تحت إشراف اللواء عماد حمدي، رئيس المدينة، حملة مكبرة لتنفيذ الإزالات ورفع الإشغالات التي تعطل حركة المواطنين ولرفع التعديات على الشوارع.



وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن تنفيذ 23 إزالة بقرى مشيرف ومسجد الخضر وميت البيضا وبهناي، وذلك بالاشتراك مع قوات أمن المنوفية.



وأشار حمدي إلى استمرار الحملات بشكل مكثف لرفع جميع الإشغالات، وإزالة جميع التعديات على الطرق.