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الرئيس السوداني: زيارة السيسي دفعة قوية لتعزيز روح الشراكة مع مصر.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:47 م
الرئيس السيسي ونظيرة
الرئيس السيسي ونظيرة السوداني
ندى فتح الله
أكد الرئيس السوداني عمر البشير، خلال جلسة المباحثات الموسعة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للخرطوم، أهمية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، مشيرًا إلى أن السودان يمضي بخطوات واثقة نحو استكمال مشروعات النهضة لتحقيق الاستقرار والسلام.

وقال "البشير"، خلال كلمته بالجلسة التي عرضتها فضائية "ten" اليوم، الخميس، إنه لا يخفى على العالم أجمع أدوار السودان المشهودة في صناعة الأمن والسلام الإقليمي.

وأضاف أنه يسعى جاهدًا خلال تلك الفترة لجمع الفرقاء بجمهورية أفريقيا الوسطى، بالتنسيق مع آليات الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام والاستقرار لهم، إضافة إلى عمله على إعادة بناء الدولة الليبية بحكم جوارهم لها.

وأشاد "البشير" بزيارة الرئيس "السيسي" لبلاده، مؤكدًا أن تلك الزيارة هي دفعة قوية لمسيرة العلاقات المشتركة، وتعزيز روح الشراكة الفاعلة بين البلدين.
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