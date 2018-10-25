شاهد.. إخلاء مبنى شبكة الـ CNN بعد العثورعلى طرود مشبوهة

عرضت فضائية "فرانس 24"، اليوم، الخميس، تقريرًا حول إخلاء مكاتب شبكة CNN بسبب وصول طرود مشبوهة إلى مبنى الشبكة مماثلة للطرود المرسلة إلى أوباما وكلينتون.



واحتوت الطرود على أنبوب معدنى وأسلاك كهربائية، ما دفع قوات الأمن إلى إخلاء المبنى فورًا خوفًا من انفجارها فى أى لحظة.



وقالت الشرطة الأمريكية إن الطرود المشبوهة بشبكة "سى ان ان" هى نفس الطرود المشبوهة التى وجدت فى منزل الرئيس الأمريكى السابق أوباما.



وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن أجهزة الأمن الأمريكية اعترضت طرودًا مثيرة للريبة جرى إرسالها إلى البيت الأبيض.



وأضافت الوكالة أن طرودًا مريبة أخرى أُرسلت إلى منشآت مهمة، مثل مقر شبكة "سي إن إن" في نيويورك الذي تم إغلاقه، ومبنى تايم وارنر في نيويورك.



ونقلت الوكالة عن بيان للبيت الأبيض تنديده بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة على منزل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأسرة الرئيس الأسبق بيل كلنتون وشخصيات عامة أخرى، تلقوا طرودًا مشبوهة بدورهم.



وقال البيت الأبيض إن أي شخص مسئول عن الطرود سيحاسب بأقصى مدى للقانون.

