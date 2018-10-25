ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اتحاد العمال يشكل مجالس السكرتاريات المتخصصة للنشاط العمالي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:59 م
جبالي المراغي
جبالي المراغي
هيثم سعد الدين
انتهت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد من تشكيل أعضاء ومسئولى السكرتاريات المتخصصة لأنشطة الاتحاد العام، وذلك بإسناد مسئولية العضوية والتنظيم إلى الأمين العام محمد وهب اللـه.

وتولى جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد العام سكرتارية الاتصال السياسى والبرلمانى، وعبد المنعم الجمل مسئولية العلاقات العمالية الدولية، والمهندس خالد الفقى مشرفا على أنشطة التدريب والتثقيف العمالى، والكيميائى عماد حمدى مسئولا عن ملف العلاقات العمالية العربية، ومجدى البدوى نائبا لرئيس الاتحاد لشئون الإعلام، وخالد عيش نائبا لشئون الاتحادات العمالية بالمحافظات.

وتولى حسن محمد شحاتة سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجى، وجمال الصعيدى لأنشطة نشء وشباب العمال، وهشام فاروق المهيرى شئون العاملين بالحكومة، ومجدى حسن سكرتيرا لعلاقات العمل والاجور، مجدى محمد الحسانى سكرتير للسلامة والصحة المهنية، وحسين نجيب لشئون الخدمات العمالية، وأحمد السيد عبد المقصود للشئون الاقتصادية، وعلى عبد الوهاب سكرتيرا للشئون القانونية والتنمية البشرية.

وقال الأمين العام: إنه تم الموافقة على تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العمالية بالمحافظات باختيار 15 اتحادا، وجار استكمال بقية الاتحادات فى 12 محافظة وسيصدر قرارات بهؤلاء الأعضاء.
loading...

ترشيحاتنا

عمومية اتحاد الكرة الطارئة تواجه شبح البطلان.. تعرف على الأسباب

ننشر أول فيديو لانقلاب أتوبيس مدرسي أعلى كوبري الرحاب

أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله 50 هدفا مع ليفربول

صرخة أبونا في القدس.. حكاية الراهب المصري الذي اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ديون سيسيه تطارد الزمالك فى كوت ديفوار وجلسة بالقاهرة لإنهاء الأزمة

حارس المقاصة يكشف تفاصيل محاولة اعتداء مدرب وادي دجلة

تعرف على العلاج الجديد لمرضى السكر.. فيديو

تعرف على لقب شيماء سيف الذي يطلقه عليها زوجها.. فيديو

انفراد.. الزمالك يطلب تأجيل لقاء اتحاد جدة بسبب منتدى شباب العالم

أسرع وصفة لتبيض أسنانك في عشر دقائق

قرار عاجل من الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نتنياهو يكشف مخطط الانقلاب في إسرائيل بقيادة وزير سابق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

مصرع 5 أفراد فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى الفنجرى.. صور

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

ضبط شخص بأسوان لقيامه بإدارة موقع لاستخراج الذهب.. صور

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

فيديو

نصر سالم: القوات المسلحة درع حماية الأمن القومى لمصر.. فيديو
تعرف على لقب شيماء سيف الذي يطلقه عليها زوجها.. فيديو
الملا: نسعى لتمكين الشباب في قطاع البترول..فيديو
الأرصاد تحذر المواطنين من تعرض البلاد لعاصفة ترابية.. فيديو
تعرف على العلاج الجديد لمرضى السكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟