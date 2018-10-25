اتحاد العمال يشكل مجالس السكرتاريات المتخصصة للنشاط العمالي

انتهت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد من تشكيل أعضاء ومسئولى السكرتاريات المتخصصة لأنشطة الاتحاد العام، وذلك بإسناد مسئولية العضوية والتنظيم إلى الأمين العام محمد وهب اللـه.





وتولى جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد العام سكرتارية الاتصال السياسى والبرلمانى، وعبد المنعم الجمل مسئولية العلاقات العمالية الدولية، والمهندس خالد الفقى مشرفا على أنشطة التدريب والتثقيف العمالى، والكيميائى عماد حمدى مسئولا عن ملف العلاقات العمالية العربية، ومجدى البدوى نائبا لرئيس الاتحاد لشئون الإعلام، وخالد عيش نائبا لشئون الاتحادات العمالية بالمحافظات.





وتولى حسن محمد شحاتة سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجى، وجمال الصعيدى لأنشطة نشء وشباب العمال، وهشام فاروق المهيرى شئون العاملين بالحكومة، ومجدى حسن سكرتيرا لعلاقات العمل والاجور، مجدى محمد الحسانى سكرتير للسلامة والصحة المهنية، وحسين نجيب لشئون الخدمات العمالية، وأحمد السيد عبد المقصود للشئون الاقتصادية، وعلى عبد الوهاب سكرتيرا للشئون القانونية والتنمية البشرية.



