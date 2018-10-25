بعد إلغاء الحظر عند دخول المنتجات .. الدمرداش: طفرة متوقعة فى صادراتنا للسودان

أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة فى صادرات مصر إلى السودان من كافة المنتجات سواء كانت محاصيل زراعية أو منتجات أخرى، وذلك على خلفية القرار المهم الذى أعلن عنه الرئيس عمر البشير رئيس السودان خلال قمة وادى النيل بالخرطوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحظر عن دخول المنتجات المصرية للسوق السودانى.





وقال "الدمرداش" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن العلاقات التاريخية وروابط الأخوة بين مصر والسودان تسمح بإقامة جسور قوية من التعاون بين الأشقاء فى وادى النيل تغطى كافة المجالات.

وأشاد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش بجهود القيادة السياسية فى مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذا الاستجابة والتفاعل مع هذه الجهود من القيادة السياسية فى السودان الشقيق بقيادة الرئيس عمر البشير، مؤكدا على أنه برفع الحظر عن المنتجات المصرية ودخولها إلى السوق السودانى سوف تحدث نقلة نوعية ليس فقط على مستوى الترويج والتسويق داخل السودان ولكن سيكون لدينا فرصة وميزة نسبية كبيرة للنفاذ إلى كافة الأسواق الإفريقية الأخرى.





وناشد "الدمرداش" القطاع الخاص والمصدرين بضرورة الالتزام بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات الفنية عند التصدير للسوق السودانى منعا لحدوث أمور سلبية، بما فى ذلك الحرص على خلو الرسائل التصديرية من أى متبقيات للمبيدات.





وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الرئيس السيسي اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة أنه قد وقع على إلغاء الحظر على المنتجات المصرية التي تأتي إلى السودان.





وأكد "البشير" على مواصلة جهودهم لإزالة العوائق الخاصة بحركة السلع والمواطنين بين البلدين.





وأشار "البشير" إلى أن الرئيسين قد وقعا وصدقا على اتفاقية الحريات الأربع، لتسهيل الحركة فيما بين البلدين.





وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أكد أن عمق العلاقات المصرية السودانية ليست خيارا بل هى فرض عين.





وأشار الى أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين اقترب على التنفيذ ، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير لمصلحة البلدين.





وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم تعكس مدى اعتزازه بالعلاقات المصرية السودانية.

أضاف أن حضور الرئيس السيسي بهذا الوفد الكبير هو تعبير حقيقي عن رؤية الرئيس السيسي على عمق العلاقات السودانية المصرية، وحرصه على هذه العلاقة وتطويرها، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تعد خطوة أخرى لتمتين علاقات قديمة وأواصر متواصلة.



