تعرف على ترتيب مجموعات القسم الثاني قبل الجولة الثامنة

تشتعل مجموعات دوري القسم الثاني قبل بداية الجولة الثامنة، وذلك بسبب قلة فارق النقاط بين أصحاب الصدارة والوصافة وحتي المركز الثالث ما يجعل المنافسات كلها في غاية القوة.





وننشر لكم ترتيب المجموعات قبل انطلاق الجولة الثامنة:-





– ترتيب مجموعة الصعيد :-





1- بني سويف : 15 نقطة.

2- أسوان : 15 نقطة.

3- المنيا : 13 نقطة.

4- التعدين : 13 نقطة.

5- ديروط : 13 نقطة.

6- التليفونات : 11 نقطة.

7- الإعلاميين : 10 نقاط.

8- طهطا : 9 نقاط

9- الفيوم : 7 نقاط.

10- الألومنيوم : 6 نقاط.

11- سوهاج : 6 نقاط

12- التحرير : 5 نقاط.

13- الوليدية : 4 نقاط.

14- ناصر ملوي : نقطة وحيدة





– ترتيب مجموعة القاهرة :





1- الترسانة: 14 نقطة.

2- القناة: 14 نقطة

3- كوكاكولا: 14 نقطة

4- سيراميكا: 13 نقطة.

5- نادي مصر: 12 نقطة

6- الشمس: 12 نقطة.

7- جمهورية شبين: 9 نقاط.

8- الزرقا: 8 نقاط.

9- بورتو: 8 نقاط.

10- النصر: 8 نقاط.

11- المريخ: 7 نقاط.

12- دمياط: 6 نقاط.

13- منتخب السويس: 6 نقاط.

14- أبي صقل: نقطة وحيدة





– ترتيب مجموعة بحري :-





1- المنصورة: 15 نقطة.

2- دمنهور: 15 نقطة.

3- الرجاء: 14 نقطة.

4- طنطا: 13 نقطة.

5- غزل المحلة: 11 نقطة

6- البلدية: 10 نقاط.

7- الأوليمبي: 10 نقاط

8- فاركو: 9 نقاط.

9- أبو قير: 8 نقاط

10- الجزيرة: 8 نقاط.

11- كفر الشيخ: 7 نقاط.

12- شباب تلا: 5 نقاط.

13- الحمام: 5 نقاط.