بطلات العالم فى السماوات.. كتاب صربي عن مصرية قائدة طائرات.. صور

استقبل “عمرو الجويلى” سفير مصر فى بلجراد، بمقر السفارة، “ لابود بولاتوفيتش” رئيس نادى الطيران الصربي، لمناقشة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للطيران رقم ١١٢ المنعقدة حاليًا بالأقصر تحت رعاية وزارة الطيران المدني وبمشاركة ما يقرب من ٩٠ دولة من مختلف دول العالم.
وقدم “زيليكو أوفوكا” أمين عام النادى نسخة من الكتاب الصادر بعنوان "بطلات العالم فى السماوات” الذى تضمن قسمًا عن أول قائدة طائرة مصرية “لطفية النادى”، وريادة شركة مصر الطيران تاريخيًا.
وأعرب أمين عام نادى الطيران الصربي عن سعادته بالمشاركة شخصيًا فى اجتماع الاتحاد الدولي للطيران الأقصر، مبرزا أن صربيا سارعت بتأييد استضافة مصر للاجتماع، بناء على التواصل الدائم من قبل المهندس سمير عبد الرءوف رئيس النادي الطيران المصري.